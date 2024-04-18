Премьер-министр Молдавии Речан назвал себя румыном

Глава правительства Молдавии Дорин Речан заявил, что является румыном по национальности. Слова политика приводит издание Deschide.

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«Я всем говорю, что я румын и говорю по-румынски», - сказал политик.

В марте Конституционный суд Молдавии назвал законным решение парламента страны о переименовании государственного языка в румынский.

Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку поддержал объединение с Молдавией. По его словам, это станет возможно после присоединения Кишинева к Евросоюзу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:РумынияМолдавия

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