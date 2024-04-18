Премьер-министр Молдавии Речан назвал себя румыном

«Я всем говорю, что я румын и говорю по-румынски», - сказал политик.

В марте Конституционный суд Молдавии назвал законным решение парламента страны о переименовании государственного языка в румынский.

Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку поддержал объединение с Молдавией. По его словам, это станет возможно после присоединения Кишинева к Евросоюзу, передает «Радиоточка НСН».

