Премьер-министр Молдавии Речан назвал себя румыном
18 апреля 202421:32
Глава правительства Молдавии Дорин Речан заявил, что является румыном по национальности. Слова политика приводит издание Deschide.
«Я всем говорю, что я румын и говорю по-румынски», - сказал политик.
В марте Конституционный суд Молдавии назвал законным решение парламента страны о переименовании государственного языка в румынский.
Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку поддержал объединение с Молдавией. По его словам, это станет возможно после присоединения Кишинева к Евросоюзу, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru