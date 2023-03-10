Оппозиция Грузии намерена бороться за европейское будущее
Участники акции протеста, которая проходит сегодня у парламента Грузии, намерены бороться за европейское будущее страны всеми возможными способами. Об этом сообщила член оппозиционной партии «Лело» Анна Нацвлишвили. По ее словам, борьбу нельзя прекращать и Грузию ждет статус кандидата в Евросоюз.
Демонстранты собрались одновременно с пленарным заседанием, на котором депутаты в пятницу проголосовали против скандального законопроекта об иностранных агентах.
Оппозиция намерена провести акции в регионах, чтобы рассказать гражданам о важности движения по европейскому пути, передает РИА Новости.
Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иноагентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста. В результате сегодня парламент проголосовал против этого законопроекта.
События в Грузии были организованы для открытия «второго фронта» против России, утверждает главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Женщина также пригрозила Грузии «шарахнуть сразу по Тбилиси», передает НСН.
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