Оппозиция Грузии намерена бороться за европейское будущее

Участники акции протеста, которая проходит сегодня у парламента Грузии, намерены бороться за европейское будущее страны всеми возможными способами. Об этом сообщила член оппозиционной партии «Лело» Анна Нацвлишвили. По ее словам, борьбу нельзя прекращать и Грузию ждет статус кандидата в Евросоюз.

Демонстранты собрались одновременно с пленарным заседанием, на котором депутаты в пятницу проголосовали против скандального законопроекта об иностранных агентах.