Оппозиция Грузии намерена бороться за европейское будущее

Участники акции протеста, которая проходит сегодня у парламента Грузии, намерены бороться за европейское будущее страны всеми возможными способами. Об этом сообщила член оппозиционной партии «Лело» Анна Нацвлишвили. По ее словам, борьбу нельзя прекращать и Грузию ждет статус кандидата в Евросоюз.

Демонстранты собрались одновременно с пленарным заседанием, на котором депутаты в пятницу проголосовали против скандального законопроекта об иностранных агентах.

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Оппозиция намерена провести акции в регионах, чтобы рассказать гражданам о важности движения по европейскому пути, передает РИА Новости.

Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иноагентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста. В результате сегодня парламент проголосовал против этого законопроекта.

События в Грузии были организованы для открытия «второго фронта» против России, утверждает главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Женщина также пригрозила Грузии «шарахнуть сразу по Тбилиси», передает НСН.


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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзИноагентыАкции ПротестаГрузия
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