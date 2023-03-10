«Они сами». Песков отрицает причастность России к закону об иноагентах в Грузии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что закон об иноагентах в Грузии не имеет отношения «ни по сути, ни по форме» к России. Он утверждает, что власти республики «сами инициировали аналогичные американские правила».

Так он прокомментировал в пятницу, 10 марта, на брифинге массовые акции противников законопроекта об иноагентах, прошедшие в Грузии.

Грузинский парламент проголосовал против законопроекта об иноагентах

По мнению Пескова, что «чья-то видимая рука» старательно пытается добавить к волнениям в Грузии антироссийские элементы. Он отметил, что в Кремле «внимательно, с озабоченностью наблюдают за провокациями».

Пресс-секретарь добавил, что «безусловно есть» на фоне ситуации в Грузии риски провокаций в отношении Абхазии и Южной Осетии.

События в Грузии были организованы для открытия «второго фронта» против России, утверждает главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Женщина также пригрозила Грузии «шарахнуть сразу по Тбилиси», передает НСН.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ИноагентыАкции ПротестаГрузия
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