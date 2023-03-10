Симоньян пригрозила Грузии ударом по Тбилиси

Ранее парламент Грузии принял законопроект «О прозрачности иностранного влияния», после в стране начались акции протеста. На фоне митингов власти решили отозвать документ. Однако протестующие заявили о намерении продолжить акции и потребовали отставки правительства, сообщает телеканал «360».

«Изначально было ясно, что весь этот шухер нужен исключительно для открытия второго фронта для нас. <...> Некому им подсказать, что, в случае повторения августа 2008-го, с Грузией никто цацкаться не будет и войска туда посылать не будет, а просто шарахнут сразу по Тбилиси, особо не разбирая», — отметила Симоньян.

Главред RT указала, что России сейчас «не до сантиментов», и в РФ не считают себя «одним народом» с грузинами.



