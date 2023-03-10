Симоньян пригрозила Грузии ударом по Тбилиси
События в Грузии были организованы для открытия «второго фронта» против России, считает главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Об этом журналист написала в своем Telegram-канале.
Ранее парламент Грузии принял законопроект «О прозрачности иностранного влияния», после в стране начались акции протеста. На фоне митингов власти решили отозвать документ. Однако протестующие заявили о намерении продолжить акции и потребовали отставки правительства, сообщает телеканал «360».
«Изначально было ясно, что весь этот шухер нужен исключительно для открытия второго фронта для нас. <...> Некому им подсказать, что, в случае повторения августа 2008-го, с Грузией никто цацкаться не будет и войска туда посылать не будет, а просто шарахнут сразу по Тбилиси, особо не разбирая», — отметила Симоньян.
Главред RT указала, что России сейчас «не до сантиментов», и в РФ не считают себя «одним народом» с грузинами.
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