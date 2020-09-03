Оппозиция Белоруссии пыталась связаться с послом РФ

Колесникова отметила, что представители оппозиции связывались с российской стороной через электронную почту. По ее словам, пока ответа не было, но, по некоторой информации, посольство России направит ответ в ближайшее время.

Накануне, как пишет агентство, Мезенцев заявил, что встреч дипломатов РФ с белорусской оппозицией не планируется. Посол назвал вопросы, стоящие перед обществом, внутренними делами страны.

В Белоруссии массовые протесты начались после объявления ЦИКом результатов по президентским выборам. По данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская – около 10%.





