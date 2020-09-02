«Правый сектор» опроверг свое участие в событиях в Белоруссии
Пресс-секретарь запрещенного в России «Правого сектора» Артем Скоропадский в беседе с НСН опроверг участие его организации в белорусских протестах.
Запрещенные в России украинские националистические организации «Трезубец Степана Бандеры», «С14», «Правый сектор» участвуют в дестабилизации ситуации в Белоруссии. У России есть «подтвержденная информация», что они «активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Белоруссии», заявил глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, на Украине существуют лагеря «по подготовке таких экстремистов», в частности, в Волынской и Днепропетровской областях. Всего в Белоруссии сейчас находятся около 200 членов подобных группировок.
Пресс-секретарь «Правого сектора» Артем Скоропадский в беседе с НСН опроверг участие его организации в белорусских протестах.
«Я могу отвечать только за «Правый сектор», а не за другие организации, которые там перечислены. Мы знаем, что на протяжении семи лет – огромный срок – у России, когда нечего сказать, когда что-то происходит, когда что-то идет не по плану Кремля, везде вылезает «страшный» «Правый сектор». В 2014-2016 годах нас чуть ли не каждый день упоминали. «Правый сектор» по индексу цитируемости опережал «Единую Россию», КПРФ и ЛДПР вместе взятые. А теперь достают как старую страшилку.
Конечно, это полный бред! Зачем нам лезть в другие страны, если у нас собственных, внутренних проблем огромное количество? У нас, собственно, война с Россией идет уже седьмой год. Да, мы морально поддерживаем белорусов, мы принимали участие в пикетах возле белорусского посольства в Киеве. Но отправлять каких-то боевиков, террористов, которых в природе не существует – это все чушь, ересь и пропаганда Кремля», - подчеркнул Скоропадский.
Ранее экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН заявил, что в Белоруссии по-прежнему не исключен «украинский» сценарий прямого вмешательства из-за рубежа.
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