«Правый сектор» опроверг свое участие в событиях в Белоруссии

Запрещенные в России украинские националистические организации «Трезубец Степана Бандеры», «С14», «Правый сектор» участвуют в дестабилизации ситуации в Белоруссии. У России есть «подтвержденная информация», что они «активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Белоруссии», заявил глава МИД Сергей Лавров.

По его словам, на Украине существуют лагеря «по подготовке таких экстремистов», в частности, в Волынской и Днепропетровской областях. Всего в Белоруссии сейчас находятся около 200 членов подобных группировок.

Пресс-секретарь «Правого сектора» Артем Скоропадский в беседе с НСН опроверг участие его организации в белорусских протестах.