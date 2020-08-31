Оппозиция Белоруссии объявила о создании новой партии

Незарегистрированный кандидат в президенты Виктор Бабарико и член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова объявили о создании новой политической партии «Вместе». Об этом сообщает ТАСС.

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Как пишет агентство, цитируя Колесникову, документы для регистрации партии планируется подать в ближайшем времени. Колесникова также в своем заявлении подчеркнула, что, объединив силы, у белорусов получится выйти из политического и социально-экономического кризиса.

В свою очередь, Бабарико в видеообращении подчеркнул, что задачами организации должны стать проведение конституционной реформы, экономические улучшения, а также обеспечение гражданам "возможности проявлять свою гражданскую позицию".

В Белоруссии массовые протесты начались после объявления ЦИКом результатов по президентским выборам. По данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская – около 10%.


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ФОТО: Фото со страницы Виктора Бабарико в "Инстаграме"
ТЕГИ:ОппозицияБелоруссия
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