Оппозиция Белоруссии объявила о создании новой партии

Как пишет агентство, цитируя Колесникову, документы для регистрации партии планируется подать в ближайшем времени. Колесникова также в своем заявлении подчеркнула, что, объединив силы, у белорусов получится выйти из политического и социально-экономического кризиса.

В свою очередь, Бабарико в видеообращении подчеркнул, что задачами организации должны стать проведение конституционной реформы, экономические улучшения, а также обеспечение гражданам "возможности проявлять свою гражданскую позицию".

В Белоруссии массовые протесты начались после объявления ЦИКом результатов по президентским выборам. По данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская – около 10%.



