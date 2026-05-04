Эксперт рассказал о целях нового шведского спутника-разведчика над Россией

Швеция впервые вывела на орбиту спутник для военной разведки на территории России. За какими объектами он начнет следить в первую очередь «Газете.Ru» сообщил заслуженный военный летчик Владимир Попов.

По словам военного эксперта, аппарат, вероятнее всего, будет отслеживать ход специальной военной операции, а также мониторить российские ядерные объекты.

Попов уточнил, что особый интерес для шведской стороны представляют западные и юго-западные регионы РФ. Спутник сможет фиксировать перемещения эшелонов, работу полигонов, логистические маршруты и места формирования воинских подразделений.