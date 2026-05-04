Эксперт рассказал о целях нового шведского спутника-разведчика над Россией

Швеция впервые вывела на орбиту спутник для военной разведки на территории России. За какими объектами он начнет следить в первую очередь «Газете.Ru» сообщил заслуженный военный летчик Владимир Попов.

По словам военного эксперта, аппарат, вероятнее всего, будет отслеживать ход специальной военной операции, а также мониторить российские ядерные объекты.

Попов уточнил, что особый интерес для шведской стороны представляют западные и юго-западные регионы РФ. Спутник сможет фиксировать перемещения эшелонов, работу полигонов, логистические маршруты и места формирования воинских подразделений.

Швеция задержала в Балтийском море шедшее из России судно

Для точной оценки возможностей аппарата необходимо знать его тип и разрешающую способность. Речь может идти о радиолокационной, оптико-электронной или инфракрасной разведке.

«Комплекс задач у спутника будет широкий», — заключил Попов.

Ранее сообщалось, для чего Европа отрабатывает ядерные удары по Питеру и захват Калининграда, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/starlink
ТЕГИ:РазведкаСпутникШвеция

Горячие новости

Все новости

партнеры