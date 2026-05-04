Эксперт рассказал о целях нового шведского спутника-разведчика над Россией
Швеция впервые вывела на орбиту спутник для военной разведки на территории России. За какими объектами он начнет следить в первую очередь «Газете.Ru» сообщил заслуженный военный летчик Владимир Попов.
По словам военного эксперта, аппарат, вероятнее всего, будет отслеживать ход специальной военной операции, а также мониторить российские ядерные объекты.
Попов уточнил, что особый интерес для шведской стороны представляют западные и юго-западные регионы РФ. Спутник сможет фиксировать перемещения эшелонов, работу полигонов, логистические маршруты и места формирования воинских подразделений.
Для точной оценки возможностей аппарата необходимо знать его тип и разрешающую способность. Речь может идти о радиолокационной, оптико-электронной или инфракрасной разведке.
«Комплекс задач у спутника будет широкий», — заключил Попов.
Ранее сообщалось, для чего Европа отрабатывает ядерные удары по Питеру и захват Калининграда, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Руками, как в XIX веке»: Россиянам раскрыли правду о лесных пожарах
- На Новый год не протолкнуться: В туротрасли объяснили, когда не стоит ехать в Китай
- Эксперт рассказал о целях нового шведского спутника-разведчика над Россией
- Политолог Мезюхо заявил, что Трамп может досрочно стать «хромой уткой»
- Туроператоры сравнили цены летних путешествий в Таиланд, Китай и Вьетнам
- «Это трагедия!»: Меркачева объяснила рекордное число осужденных женщин
- СМИ: Алена Апина заработает более 700 тысяч рублей на концерте 9 мая
- Мэр Керчи Каторгин подал в отставку
- Вырастить своих: 40% работодателей готовы платить за обучение сотрудников
- Без крыльев: Конфликт на Ближнем Востоке повлиял на доступность Таиланда