Оппозиционера Яшина оставили под арестом
Мосгорсуд признал законным арест депутата Красносельского района столицы Ильи Яшина за неповиновение полиции, сообщает РИА Новости.
В суде отметили, что апелляционная жалоба защиты была отклонена, решение первой инстанции признано законным.
Ранее в Telegram-канале оппозиционного политика сообщили, что Хамовнический суд Москвы арестовал его на 15 суток. По словам самого Яшина, он не оказывал сопротивления стражам порядка, а реальные причины его задержания - политические.
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