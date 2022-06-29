Оппозиционера Яшина оставили под арестом

В суде отметили, что апелляционная жалоба защиты была отклонена, решение первой инстанции признано законным.

Ранее в Telegram-канале оппозиционного политика сообщили, что Хамовнический суд Москвы арестовал его на 15 суток. По словам самого Яшина, он не оказывал сопротивления стражам порядка, а реальные причины его задержания - политические.

