Германия призвала США уважать решения ЕС по «Северному потоку-2»

В письме, в частности, отмечается, что США бы противостояли внешнему вмешательству во внутренние дела штатов, в связи с чем Европа выражает надежду на уважение решений, "принятых в Евросоюзе демократическим путем".

По словам Эрнста, политика санкций США ставит под удар сотрудничество с ЕС. Он также счел необоснованными утверждения, что «Северный поток-2» ставит Германию в зависимость от РФ.

Ранее сенаторы-республиканцы объявили «Северный поток-2» угрозой национальной безопасности США и подготовили проект новых санкций. В ответ Германия, которая является основным потребителем российского газа, пригрозила Вашингтону ответными санкциям.

