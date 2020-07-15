Германия призвала США уважать решения ЕС по «Северному потоку-2»
Глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст направил в США письмо, призвав уважать решения Евросоюза и отказаться от санкций против «Северного потока-2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
В письме, в частности, отмечается, что США бы противостояли внешнему вмешательству во внутренние дела штатов, в связи с чем Европа выражает надежду на уважение решений, "принятых в Евросоюзе демократическим путем".
По словам Эрнста, политика санкций США ставит под удар сотрудничество с ЕС. Он также счел необоснованными утверждения, что «Северный поток-2» ставит Германию в зависимость от РФ.
Ранее сенаторы-республиканцы объявили «Северный поток-2» угрозой национальной безопасности США и подготовили проект новых санкций. В ответ Германия, которая является основным потребителем российского газа, пригрозила Вашингтону ответными санкциям.
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