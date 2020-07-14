«Северный поток» остановили до 26 июля

Оператор проекта «Северный поток», Nord Stream AG, приостановил работу обеих ниток трубопровода на 12 дней — до 26 июля. Решение связано с проведением регулярных технических работ, о которых компания заранее предупредила партнёров, передаёт РИА ФАН.

Предполагается, что за время профилактики специалисты проверят механические компоненты и системы автоматизации.

Ранее в связи с плановыми техническими работами прокачку топлива приостанавливали по газопроводу «Ямал-Европа».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:ГазопроводСеверный Поток
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