«Северный поток» остановили до 26 июля
14 июля 202012:24
Оператор проекта «Северный поток», Nord Stream AG, приостановил работу обеих ниток трубопровода на 12 дней — до 26 июля. Решение связано с проведением регулярных технических работ, о которых компания заранее предупредила партнёров, передаёт РИА ФАН.
Предполагается, что за время профилактики специалисты проверят механические компоненты и системы автоматизации.
Ранее в связи с плановыми техническими работами прокачку топлива приостанавливали по газопроводу «Ямал-Европа».
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14 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru