Небензя заявил о начале новой большой войны на Ближнем Востоке
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что на Ближнем Востоке начинается новая большая война, а Совбез ООН лишь беспомощно наблюдает за процессом. Об этом сообщило РИА Новости.
Дипломат добавил, что израильские власти намерены подтолкнуть Иран и США к прямой конфронтации. Если Израиль не изменит свою позицию, то это противостояние «рискует выйти на невообразимый уровень эскалации, угрожая всему миру», предупредил Небензя.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совбеза по Ближнему Востоку выступил с осуждением массированной ракетной атаки Израиля со стороны Ирана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru