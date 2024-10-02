Небензя заявил о начале новой большой войны на Ближнем Востоке

Дипломат добавил, что израильские власти намерены подтолкнуть Иран и США к прямой конфронтации. Если Израиль не изменит свою позицию, то это противостояние «рискует выйти на невообразимый уровень эскалации, угрожая всему миру», предупредил Небензя.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совбеза по Ближнему Востоку выступил с осуждением массированной ракетной атаки Израиля со стороны Ирана.

