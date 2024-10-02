Небензя назвал хамством решение Израиля объявить Гутерриша persona non grata

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН назвал хамством и пощечиной для организации объявление Израилем persona non grata генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом сообщило РИА Новости.

Небензя заявил о начале новой большой войны на Ближнем Востоке

Дипломат отметил, что Россия призывает членов Совбеза и членов ООН к реакции на «возмутительные» действия Израиля.

Небезня также отметил, что Совбез располагает необходимым инструментарием — необходимо лишь наличие политической воли.

Ранее Гутерриш в ходе заседания Совбеза по Ближнему Востоку выступил с осуждением массированной ракетной атаки Израиля со стороны Ирана.

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