Небензя назвал хамством решение Израиля объявить Гутерриша persona non grata
Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН назвал хамством и пощечиной для организации объявление Израилем persona non grata генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом сообщило РИА Новости.
Дипломат отметил, что Россия призывает членов Совбеза и членов ООН к реакции на «возмутительные» действия Израиля.
Небезня также отметил, что Совбез располагает необходимым инструментарием — необходимо лишь наличие политической воли.
Ранее Гутерриш в ходе заседания Совбеза по Ближнему Востоку выступил с осуждением массированной ракетной атаки Израиля со стороны Ирана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru