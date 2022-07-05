Эрдоган намерен решить вопрос о «зерновых коридорах» в течение 7-10 дней

Отмечается, что такое заявление он сделал в ходе конференции с премьер-министром Италии Марио Драги.

Турция является посредником в разрешении конфликтной ситуации с вывозом зерна с украинской территории.

Накануне стало известно, что Турция начала расследование происхождения зерна на борту судна под российским флагом после того, как Украина заявила, что груз был украден.