Байден: США планируют вывоз зерна с Украины по железной дороге

США разрабатывают план вывоза зерна с территории Украины по железной дороге с перевалочными пунктами на границе. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден, передает ТАСС.

Согласно плану, на польско-украинской границе планируется построить временные зернохранилища и оттуда доставлять продукцию по миру.

Военная операция России на Украине и санкции против Москвы привели к нарушению поставок зерна, что увеличивает риск развития продовольственного кризиса в ряде стран мира. С начала текущего года пшеница и кукуруза значительно подорожали.

На заседании Совета безопасности ООН было заявлено, что запасов пшеницы в мире хватит только на десять недель, а ситуация оценивается хуже, чем в кризисных 2007-2008 годах.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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