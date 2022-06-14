Байден: США планируют вывоз зерна с Украины по железной дороге
США разрабатывают план вывоза зерна с территории Украины по железной дороге с перевалочными пунктами на границе. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден, передает ТАСС.
Согласно плану, на польско-украинской границе планируется построить временные зернохранилища и оттуда доставлять продукцию по миру.
Военная операция России на Украине и санкции против Москвы привели к нарушению поставок зерна, что увеличивает риск развития продовольственного кризиса в ряде стран мира. С начала текущего года пшеница и кукуруза значительно подорожали.
На заседании Совета безопасности ООН было заявлено, что запасов пшеницы в мире хватит только на десять недель, а ситуация оценивается хуже, чем в кризисных 2007-2008 годах.
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