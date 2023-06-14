Лавров пригрозил выходом России из зерновой сделки

Лавров предупредил, что Россия не пойдет на продление зерновой сделки, если она не заработает в полной мере. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил на заседании совета глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества.

Условием для дальнейшего участия России в сделке министр назвал выполнение всех ее пунктов до 17 июля.

Как сообщает «Радиоточка НСН», выход из зерновой сделки ранее допустил президент России Владимир Путин. Он обратил внимание, что коридоры, по которым идут корабли, используются Украиной для запуска морских беспилотников.

