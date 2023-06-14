Лавров пригрозил выходом России из зерновой сделки
Министр иностранных дел Сергей Лавров не исключил, что Россия может выйти из зерновой сделки после истечения срока продления соглашения, пишут СМИ.
Лавров предупредил, что Россия не пойдет на продление зерновой сделки, если она не заработает в полной мере. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил на заседании совета глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества.
Условием для дальнейшего участия России в сделке министр назвал выполнение всех ее пунктов до 17 июля.
Как сообщает «Радиоточка НСН», выход из зерновой сделки ранее допустил президент России Владимир Путин. Он обратил внимание, что коридоры, по которым идут корабли, используются Украиной для запуска морских беспилотников.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сальдо предложил судить Столтенберга на военном трибунале
- Балицкий: украинские ракеты Storm Shadow доставляют неприятности
- Депутат Делимханов впервые ответил на сообщения о своем ранении
- Лавров пригрозил выходом России из зерновой сделки
- Продажу лекарств без маркировки разрешили в новых регионах РФ
- Кабмин расширил перечень пунктов пропуска с системой tax free
- Потушивший Вечный огонь лимонадом россиянин пойдет под суд
- Арабы захотели построить новый город в России
- СМИ: WhatsApp готовит функцию отправки видеосообщений
- Пентагон: США отправили на Ближний Восток истребители F-22 из-за возросшей активности ВВС РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru