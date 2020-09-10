Мария Колесникова заявила об угрозах убийством

Между тем, накануне стало известно, что оппозиционеры Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по делу о призывах к захвату власти. Об этом сообщили в Следственном комитете Белоруссии. Кроме того, там подчеркнули, что задержан и адвокат Колесниковой Илья Салей.

СК Белоруссии также отмечает, что располагает доказательствами того, что отдельные члены Координационного совета (КС) оппозиции пытались дестабилизировать социально-политическую, экономическую и информационную обстановку в стране, отмечает «Свободная пресса».

