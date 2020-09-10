Мария Колесникова заявила об угрозах убийством
Мария Колесникова заявила, что силовики угрожали ей физической расправой и тюремным заключением на срок 25 лет. Об этом член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции сообщила в Следственный комитет Белоруссии. Информацию об этом публикует сайт штаба незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико. Отмечается, что в заявлении Марии Колесниковой указаны конкретные имена и должности людей, которые оказывали на нее психологическое давление, пишет РБК.
Между тем, накануне стало известно, что оппозиционеры Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по делу о призывах к захвату власти. Об этом сообщили в Следственном комитете Белоруссии. Кроме того, там подчеркнули, что задержан и адвокат Колесниковой Илья Салей.
СК Белоруссии также отмечает, что располагает доказательствами того, что отдельные члены Координационного совета (КС) оппозиции пытались дестабилизировать социально-политическую, экономическую и информационную обстановку в стране, отмечает «Свободная пресса».
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