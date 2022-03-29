ООН надеется, что договоренности в Стамбуле быстро превратятся в действия

Во вторник в Стамбуле состоялся очередной раунд российско-украинских переговоров, который стал самым результативным за все время их проведения.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Переговоры сторон начались 28 февраля.



