Эрдоган заявил, что половина украинского зерна оседает в Европе
От 44% до 46% сельскохозяйственной продукции, вывозимой из портов Украины и предназначавшейся бедным странам, оказывается в странах Европы, не доезжая до голодающих жителей Африки, сообщил в эфире телеканала TRT президент Турции Тайип Эрдоган.
В результате Анкара поможет кормить голодающие страны российским зерном. «Господин Путин говорит: "Мы готовы отдавать зерно бесплатно, а вы отправляйте его бедным странам Африки". Мы отвечаем, что готовы брать зерно, перерабатывать его в муку и затем направлять в африканские государства», – сказал Эрдоган.
Отмечается, что Турция намерена поддерживать поставки бедным странам Африки по зерновому коридору.
Ранее Евросоюз в рамках девятого пакета антироссийских санкции ввёл послабления и одобрил разморозку активов «определённых лиц» из России, «играющих значительную роль в международной торговле сельскохозяйственными и пищевыми продуктами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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