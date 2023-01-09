Эрдоган заявил, что половина украинского зерна оседает в Европе

От 44% до 46% сельскохозяйственной продукции, вывозимой из портов Украины и предназначавшейся бедным странам, оказывается в странах Европы, не доезжая до голодающих жителей Африки, сообщил в эфире телеканала TRT президент Турции Тайип Эрдоган.

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В результате Анкара поможет кормить голодающие страны российским зерном. «Господин Путин говорит: "Мы готовы отдавать зерно бесплатно, а вы отправляйте его бедным странам Африки". Мы отвечаем, что готовы брать зерно, перерабатывать его в муку и затем направлять в африканские государства», – сказал Эрдоган.

Отмечается, что Турция намерена поддерживать поставки бедным странам Африки по зерновому коридору.

Ранее Евросоюз в рамках девятого пакета антироссийских санкции ввёл послабления и одобрил разморозку активов «определённых лиц» из России, «играющих значительную роль в международной торговле сельскохозяйственными и пищевыми продуктами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Егор Еремов
ТЕГИ:ЗерноУкраинаТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
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