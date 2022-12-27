ООН: Гутерриш готов быть посредником в саммите по Украине при согласии сторон

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов к посредничеству в вопросе проведения саммита по Украине, однако для этого необходимо согласие всех сторон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис главы международной организации.

В Кремле оценили возможность переговоров на условиях Киева

«Как генеральный секретарь много раз говорил в прошлом, он может выступать посредником только в том случае, если все стороны хотят, чтобы он был посредником», — указали в офисе генсека.

Ранее в Киеве предложили провести «мирный саммит» на площадке ООН с Гутерришем в качестве посредника, напоминает Газета.ру. По мнению украинской стороны, мероприятие должно состояться до конца февраля, пишет Ura.ru. При этом Киев считает, что Россию стоило бы приглашать на саммит лишь после «необходимого международного суда». Комментируя это предложение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва никогда не следовала чужим условиям и не намерена выполнять указания Киева для проведения мирных переговоров.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияООН
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры