Онлайн-голосование используют на выборах в Госдуму в 2021 году

Электронное дистанционное голосование планируется использовать на выборах депутатов Госдумы в 2021 году. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Он подчеркнул, что самое главное – это обеспечить безопасность и доверие к этой системе в целом.

При этом парламентарий высказал уверенность в том, что онлайн-голосование будет развиваться, и Россия станет одной из ведущих стран в этом направлении, отмечает RT.