Онлайн-голосование используют на выборах в Госдуму в 2021 году
Электронное дистанционное голосование планируется использовать на выборах депутатов Госдумы в 2021 году. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Он подчеркнул, что самое главное – это обеспечить безопасность и доверие к этой системе в целом.
При этом парламентарий высказал уверенность в том, что онлайн-голосование будет развиваться, и Россия станет одной из ведущих стран в этом направлении, отмечает RT.
Кстати, ранее стало известно, что в Москве явка на дистанционное голосование по поправкам в Конституцию составил 93% . Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
Добавим, электронное голосование началось 25 июня и завершилось вечером 30 числа. В нём приняли участие предварительно зарегистрировавшиеся жители Москвы и Нижегородской области. Те из них, кто записался на онлайн-голосование, но не проголосовал, смогли отдать свой голос 1 июля на избирательных участках.
Ранее международные эксперты международные эксперты заявили, что конфиденциальность голосования соблюдается.
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