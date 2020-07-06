Онлайн-голосование используют на выборах в Госдуму в 2021 году

Электронное дистанционное голосование планируется использовать на выборах депутатов Госдумы в 2021 году. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Он подчеркнул, что самое главное – это обеспечить безопасность и доверие к этой системе в целом.

При этом парламентарий высказал уверенность в том, что онлайн-голосование будет развиваться, и Россия станет одной из ведущих стран в этом направлении, отмечает RT.

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Кстати, ранее стало известно, что в Москве явка на дистанционное голосование по поправкам в Конституцию составил 93% . Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Добавим, электронное голосование началось 25 июня и завершилось вечером 30 числа. В нём приняли участие предварительно зарегистрировавшиеся жители Москвы и Нижегородской области. Те из них, кто записался на онлайн-голосование, но не проголосовал, смогли отдать свой голос 1 июля на избирательных участках.

Ранее международные эксперты международные эксперты заявили, что конфиденциальность голосования соблюдается.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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