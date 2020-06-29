Международные эксперты: Конфиденциальность голосования соблюдается

Глава попечительского совета благотворительного фонда «Жива» Жанин Арнольди-Зих отметила соблюдение тайны голосования и соблюдение санитарных норм на участке для голосования №1273 в московском районе Сокольники.

«Мы можем отметить, что все санитарные нормы соблюдаются в лучшем виде», - сказала она, отметив, что на входе все люди получают маски и перчатки, кроме того, проводится дезинфекция обуви.

А член Союза африканских дипломатов, сотрудник посольства Замбии Ангесса Дуга Чала отметил, что Россия попыталась принять все усилия, чтобы защитить свое население от коронавируса и дать ему возможность проголосовать.

«Все в данный момент проходит хорошо», - сказал он.



Дипломат так же отметил, что для сохранения тайны голосования на всех участках есть кабины.

