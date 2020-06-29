Международные эксперты: Конфиденциальность голосования соблюдается
Глава попечительского совета благотворительного фонда «Жива» Жанин Арнольди-Зих отметила соблюдение тайны голосования и соблюдение санитарных норм на участке для голосования №1273 в московском районе Сокольники.
«Мы можем отметить, что все санитарные нормы соблюдаются в лучшем виде», - сказала она, отметив, что на входе все люди получают маски и перчатки, кроме того, проводится дезинфекция обуви.
А член Союза африканских дипломатов, сотрудник посольства Замбии Ангесса Дуга Чала отметил, что Россия попыталась принять все усилия, чтобы защитить свое население от коронавируса и дать ему возможность проголосовать.
«Все в данный момент проходит хорошо», - сказал он.
Дипломат так же отметил, что для сохранения тайны голосования на всех участках есть кабины.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
641 тыс.+6 719 / сут.
Умерли
9 166+93 / сут.
Выздоровели
403 тыс.+4 343 / сут.
- Авиаперелётам в России предсказали восстановление на 80% уже этим летом
- Аналитик: Авиакомпании остаются на грани банкротства
- В Кремле оценили публикацию экзитполов голосования по Конституции
- Названа причина взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы
- Прокурор запросил 2 года колонии экс-бухгалтеру «Седьмой студии»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru