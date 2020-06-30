Впервые в истории: Российский космонавт проголосовал онлайн на орбите
Космонавт-испытатель Анатолий Иванишин, который находится на борту Международной космической станции (МКС), электронно принял участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
«Российский космонавт-испытатель, бортинженер 63-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию Анатолий Иванишин стал первым в мире человеком, проголосовавшим с орбиты. Находясь на борту МКС, он принял участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ», - говорится в сообщении.
Отмечается, что космонавт имеет постоянную регистрацию в Москве, что позволило ему проголосовать дистанционно на портале 2020og.ru. «В свою очередь космонавт Роскосмоса Иван Вагнер проголосует 1 июля 2020 года через доверенное лицо, которое будет находиться в Центр управления полетами «ЦНИИмаш» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), где по закрытому каналу связи выразит свое решение, а доверенное лицо отразит его в бюллетене», - уточняется в тексте.
Участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве 25 июня. Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.
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