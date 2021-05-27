Онлайн-голосование через мобильное приложение может привлечь до 1,5 млн избирателей
В дистанционном голосовании на осенних выборах с помощью интернет-сервисов и мобильных приложений могут принять участие до 1,5 млн избирателей. Об этом заявил председатель комиссии столичного парламента по госстроительству и местному самоуправлению Александр Козлов.
Он пояснил, что многие захотят использовать новый механизм голосования. Свою роль сыграет и доверие к порталу Госуслуг, официальному сайту мэра Москвы, другим сервисам. Депутат также отметил, что для пользователей важным оказывается фактор времени – они хотят иметь доступ к сервисам круглосуточно и откуда угодно, включая дом, работу или метро.
«Если у избирателя будет такой же уровень доступности к голосованию, то к выборам, решению государственных и муниципальных вопросов подключатся и те, кто раньше в них не участвовал», - заявил парламентарий в беседе с АГН «Москва».
Депутат Мосгордумы Александр Козлов: Интерес к выборным процедурам в интернете последовательно растет
Козлов отметил важность разработки функционала голосования как с помощью сайта, так и мобильных приложений.
Депутат отметил, что Москва в этом году реализует в онлайне сбор подписей для выдвижения на довыборах в Мосгордуму.
Ранее ЦИК назвал регионы, в которых выборы в этом году пройдут онлайн.
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