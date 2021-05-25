ЦИК назвал регионы, в которых выборы пройдут онлайн

Онлайн-голосование на выборах в этом году состоится в Москве, Севастополе, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях. Такое решение было принято Центральной избирательной комиссией.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что в этих субъектах планируется испытать «в боевой обстановке» систему ДЭГ (дистанционного электронного голосования) и ограничить ее использование где-то 1-1,5 млн избирателей. По его словам, поэтому ЦИК решил ограничить число регионов, которые будут проводить онлайн-голосование.

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Дистанционное электронное голосование будет доступно для избирателей с подтвержденной записью на едином портале госуслуг. Онлайн-голосование проходит в качестве эксперимента, передает телеканал «360». Регионы присылали свои заявки для участия в ДЭГ, которые рассматривал ЦИК.

Единый день голосования пройдет в России 19 сентября.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦИКОнлайнВыборы
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