ЦИК назвал регионы, в которых выборы пройдут онлайн
Онлайн-голосование на выборах в этом году состоится в Москве, Севастополе, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях. Такое решение было принято Центральной избирательной комиссией.
Зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что в этих субъектах планируется испытать «в боевой обстановке» систему ДЭГ (дистанционного электронного голосования) и ограничить ее использование где-то 1-1,5 млн избирателей. По его словам, поэтому ЦИК решил ограничить число регионов, которые будут проводить онлайн-голосование.
Дистанционное электронное голосование будет доступно для избирателей с подтвержденной записью на едином портале госуслуг. Онлайн-голосование проходит в качестве эксперимента, передает телеканал «360». Регионы присылали свои заявки для участия в ДЭГ, которые рассматривал ЦИК.
Единый день голосования пройдет в России 19 сентября.
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