ЦИК назвал регионы, в которых выборы пройдут онлайн

Онлайн-голосование на выборах в этом году состоится в Москве, Севастополе, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях. Такое решение было принято Центральной избирательной комиссией.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что в этих субъектах планируется испытать «в боевой обстановке» систему ДЭГ (дистанционного электронного голосования) и ограничить ее использование где-то 1-1,5 млн избирателей. По его словам, поэтому ЦИК решил ограничить число регионов, которые будут проводить онлайн-голосование.