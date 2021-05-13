Депутат Мосгордумы Александр Козлов: Интерес к выборным процедурам в интернете последовательно растет

Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов заявил, что эксперименты с онлайн-голосованиями проводятся в столице не первый год, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По его словам, у электронное голосование обладает несомненными плюсами, такими, как удобство, экономия времени и безопасность, поэтому интерес к участию в онлайн-выборах последовательно растет как среди тех, кто хочет проголосовать, не выходя из дома, так и среди тех, кто желает стать наблюдателем на участках.

«Вопросы доверия к выборам, легитимности очень важны, и возможность самостоятельно убедиться, что процедуры проходят без нарушений, есть у всех граждан нашей страны, достигших 18 лет», - подчеркнул Козлов.

Депутат отметил, что в 2020 году москвичи уже показали высокую степень вовлеченности - при голосовании за изменения в Конституцию своё мнение высказали 93% из тех, кто решил голосовать онлайн.



Козлов рассказал, что до 14 мая проходит тестирование системы дистанционного голосования для подготовки к выборам в Госдуму 19 сентября 2021 года, и заявки на участие уже подали 2,5 миллиона россиян.

Также он напомнил, что для подготовки к сентябрьским выборам уже принимаются заявки в корпус наблюдателей и желание контролировать ход выборов уже изъявили более 12 тысяч москвичей. По словам депутата, самая большая группа - это жители столицы 20-35 лет.

