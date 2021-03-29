ОНК: Сергей Фургал жалуется на угрозы

По ее словам, Фургал жалуется на «морально-психологическое давление и угрозы». Ему не дают наедине общаться с адвокатами. «Фургал сказал нам, что он хочет сделать заявление для СМИ о «том ужасе, который с ним происходит», - отметила правозащитница.

После этого беседа прервалась и бывшего губернатора увели. Уходя, он попросил передать адвокатам, что хочет встречи с журналистами.

Басманный суд Москвы продлил арест экс-губернатора до 8 июня.

Напомним, Фургал был задержан 9 июля прошлого года. Его отправили в столичное СИЗО «Лефортово», после чего в Хабаровске несколько месяцев не прекращались акции протеста.

