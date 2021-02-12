Жириновский поздравил находящегося в СИЗО Фургала с днем рождения
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своём Telegram-канале заявил, что партия будет и дальше прикладывать все силы, чтобы облегчить судьбу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Политик поздравил находящегося в СИЗО Фургала с днём рождения и отметил, что для него это «один самых сложных дней рождения в жизни».
Жириновский назвал Фургала «сильным и мужественным человеком» и призвал его «не отчаиватся и не падайть духом».
«ЛДПР будет всегда защищать вас. Наши законные требования продолжают нагло игнорировать, но это нас не остановит. Мы будем и дальше оказывать всестороннюю поддержку вам и вашей семье», - написал Лидер ЛДПР.
Ранее Следственный комитет предъявил экс-губернатору Хабаровского края Фургалу обвинение в организации преступной группы, в 2004-2005 годах совершившей покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского, а также убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова.
Фургал был задержан 9 июля 2020 года. Его отправили в столичное СИЗО «Лефортово», после чего в Хабаровске несколько месяцев не прекращались акции протеста.
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