Жириновский поздравил находящегося в СИЗО Фургала с днем рождения

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своём Telegram-канале заявил, что партия будет и дальше прикладывать все силы, чтобы облегчить судьбу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Политик поздравил находящегося в СИЗО Фургала с днём рождения и отметил, что для него это «один самых сложных дней рождения в жизни».

Жириновский назвал Фургала «сильным и мужественным человеком» и призвал его «не отчаиватся и не падайть духом».

«ЛДПР будет всегда защищать вас. Наши законные требования продолжают нагло игнорировать, но это нас не остановит. Мы будем и дальше оказывать всестороннюю поддержку вам и вашей семье», - написал Лидер ЛДПР.

Ранее Следственный комитет предъявил экс-губернатору Хабаровского края Фургалу обвинение в организации преступной группы, в 2004-2005 годах совершившей покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского, а также убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова.

Фургал был задержан 9 июля 2020 года. Его отправили в столичное СИЗО «Лефортово», после чего в Хабаровске несколько месяцев не прекращались акции протеста.

