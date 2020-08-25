ЕС призвал расследовать то, «что кажется покушением на Навального»

«Европейский союз решительно осуждает то, что кажется покушением на господина Навального», - приводит заявление Борреля «Свободная пресса». Он призвал найти виновных и привлечь к ответственности.

Навальному стало плохо в самолёте по пути из Томска в Москву 20 августа. Он потерял сознание и позже впал в кому. Омские врачи заявили, что у политика нарушение обмена веществ, и отвергли версию отравления: ядов в его анализах не нашли. А вот врачи немецкой клинике Charite в Берлине, куда привезли Навального, заявили об интоксикации веществом группы ингибиторов холинэстеразы.

Российские врачи настаивают, что анализы на эти вещества были отрицательными: «отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы», цитирует «Интерфакс» заведующего токсикологическим отделением омской БСМП-1 Александра Сабаева.

Между тем, канцлер Германии Ангела Меркель также призвала российские власти провести прозрачное расследование, пишет «Газета.ру».

