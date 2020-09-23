Онищенко указал путь излечения Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный, которого накануне выписали из стационара берлинской клиники «Шарите», в своем Instagram рассказал, чем намерен заняться в ближайшее время.

«Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс», - написал политик.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал, в чем главная проблема в ситуации с восстановлением Навального.

«В ситуации с Навальным нет одного. Нет диагноза. У наших врачей, которые внятно и четко оценивали ситуацию во время оказания помощи после приземления самолета, есть полная ясность. Они его и спасли. После того, как его увезли от нас, медицина закончилась и началась грязная политика. Ни один медик из Германии не только не представил документы, но даже не высказался. Высказались все – Меркель, Макрон, Бундесвер, наши предатели-беглецы. Люди, которые не стояли у постели больного. Чтобы поставить диагноз Навальному, нужен консилиум российских и немецких врачей», - объяснил Онищенко.