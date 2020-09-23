Онищенко указал путь излечения Навального
Бывший главный санитарный врач России в эфире НСН рассказал, что поможет Навальному окончательно выздороветь после комы.
Оппозиционный политик Алексей Навальный, которого накануне выписали из стационара берлинской клиники «Шарите», в своем Instagram рассказал, чем намерен заняться в ближайшее время.
«Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс», - написал политик.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал, в чем главная проблема в ситуации с восстановлением Навального.
«В ситуации с Навальным нет одного. Нет диагноза. У наших врачей, которые внятно и четко оценивали ситуацию во время оказания помощи после приземления самолета, есть полная ясность. Они его и спасли. После того, как его увезли от нас, медицина закончилась и началась грязная политика. Ни один медик из Германии не только не представил документы, но даже не высказался. Высказались все – Меркель, Макрон, Бундесвер, наши предатели-беглецы. Люди, которые не стояли у постели больного. Чтобы поставить диагноз Навальному, нужен консилиум российских и немецких врачей», - объяснил Онищенко.
Он выразил уверенность, что после возвращения Навального в Россию, отечественные медики ему помогут выздороветь.
«Единственная надежда, что он вернется в нашу страну, как наш гражданин, привезет исчерпывающий эпикриз – при выписке больного такой документ является обязательным. Наши врачи получат доступ к этому документу и сличат с теми документами, которые были заведены во время оказания высококвалифицированной помощи по возвращению его с того света. Тогда, может быть, мы получим какую-то ясность. Давайте порадуемся, что его организму, несмотря на происки всех европейских политиков вместе взятых, удалось выжить. Когда он вернется в нашу страну, наши медики сделают все, чтобы быстрее его восстановить», - добавил собеседник НСН.
Ранее оппозиционер Дмитрий Гудков в эфире НСН посоветовал Навальному быть осторожным по возвращении в Россию.
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