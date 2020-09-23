Мировая звезда или марионетка? Эксперты поспорили о перспективах Навального
Политтехнолог Олег Матвейчев заявил НСН, что видит будущее Навального только в качестве "сакральной жертвы", а оппозиционер Дмитрий Гудков посоветовал политику быть осторожным по возвращении в Россию.
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный выписался из стационара берлинской клиники «Шарите». Врачи полагают, что он полностью поправится, однако сейчас, по их мнению, «еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления».
Политтехнолог Олег Матвейчев в эфире НСН заявил, что в случае возвращения Навального в Россию после его отравления у него не будет никаких политических перспектив.
«У него и раньше не было никаких перспектив. Он человек с судимостями многократными и не может баллотироваться ни в какие органы власти. Даже в Госдуму, не говоря уж о президентстве. Единственная его перспектива – это стать сакральной жертвой, для чего его берегут его хозяева. Решили не сразу убивать, чтобы вызвать возмущение оппозиции, а «по частям». Сейчас отравили, в следующий раз покушение будет, еще что-то, до тех пор, пока не добьют. Это его единственная перспектива в любом случае. На Западе он никому не нужен, чтобы его кормить, содержать. Перспектив у него никаких нет», - полон скептицизма Матвейчев.
По мнению собеседника НСН, россияне не воспринимают Навального как патриотичного политика, поскольку «полностью засвечены все его связи с Западом».
«Видно, какую устроили ему на Западе прессу, паблисити. Это говорит, что этот политик не патриот России. Этот человек говорит про коррупцию всевозможную, но деньги и личные самолеты, которые присылают за ним олигархи, говорят о том, что сам он находится на содержании богатых людей, абсолютно несамостоятельный. Лепить из него образ народного героя, который пошел бороться с властью и богатыми людьми, правдоруба, очень трудно после всей этой истории. Я уж не говорю про то, что сама история шита белыми нитками. На Западе дураков много, у нас дураков нет. Последней бабушке понятно, что все это отравление ложь, голословные обвинения», - заявил политтехнолог.
Матвейчев выразил уверенность, что громкая история с отравлением не прибавит популярности Навальному.
«Новых поклонников у него не появится. Есть узкая секта, которая верит в отравление и во все, что угодно. Она останется. Что касается «неприкасаемости», то наоборот хозяева Навального и ему и всем дали понять, что они являются пешками на доске и в любой момент могут быть уничтожены. Если понадобиться взорвать ситуацию, майдан очередной устроить. Охрану ему никто не собирается обеспечивать. Еще не хватало какого-то блогера продажного охранять. Будет ходить до тех пор, пока его хозяева не решат убрать его с доски», - сказал он.
Оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков придерживается противоположного мнения. Он уверен, что отравление Навального добавит ему политических очков.
«Уже добавила. Мне не нравится говорить о каких-то политических очках в свете отравления. Никому не пожелаешь набирать очки таким образом. Но то, что он стал политиком с мировым именем, это уже состоявшийся факт», - подчеркнул в беседе с НСН Гудков.
Он уверен, что новый статус Навального не станет страховкой от политического преследования властей.
«Нет. Нашим давно плевать на международное общественное мнение. Тем более, что санкции в любом случае будут. Алексею, если он решит вернутся, нужно быть очень аккуратным и думать о своей безопасности», - заключил политик.
Отметим, что Навальный провел в клинике «Шарите» 32 дня, из которых 24 находился в реанимации.
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