Мировая звезда или марионетка? Эксперты поспорили о перспективах Навального

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный выписался из стационара берлинской клиники «Шарите». Врачи полагают, что он полностью поправится, однако сейчас, по их мнению, «еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления».

Политтехнолог Олег Матвейчев в эфире НСН заявил, что в случае возвращения Навального в Россию после его отравления у него не будет никаких политических перспектив.

«У него и раньше не было никаких перспектив. Он человек с судимостями многократными и не может баллотироваться ни в какие органы власти. Даже в Госдуму, не говоря уж о президентстве. Единственная его перспектива – это стать сакральной жертвой, для чего его берегут его хозяева. Решили не сразу убивать, чтобы вызвать возмущение оппозиции, а «по частям». Сейчас отравили, в следующий раз покушение будет, еще что-то, до тех пор, пока не добьют. Это его единственная перспектива в любом случае. На Западе он никому не нужен, чтобы его кормить, содержать. Перспектив у него никаких нет», - полон скептицизма Матвейчев.

По мнению собеседника НСН, россияне не воспринимают Навального как патриотичного политика, поскольку «полностью засвечены все его связи с Западом».

«Видно, какую устроили ему на Западе прессу, паблисити. Это говорит, что этот политик не патриот России. Этот человек говорит про коррупцию всевозможную, но деньги и личные самолеты, которые присылают за ним олигархи, говорят о том, что сам он находится на содержании богатых людей, абсолютно несамостоятельный. Лепить из него образ народного героя, который пошел бороться с властью и богатыми людьми, правдоруба, очень трудно после всей этой истории. Я уж не говорю про то, что сама история шита белыми нитками. На Западе дураков много, у нас дураков нет. Последней бабушке понятно, что все это отравление ложь, голословные обвинения», - заявил политтехнолог.