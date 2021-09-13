«Они сумасшедшие». Бородай оценил требование Украины выдать Франчетти

Россия не позволит чешским властям выдать Украине активиста Александра Франчетти, который участвовал в событиях «Крымской весны», заявил НСН экс-председатель Совета министров ДНР, руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.

Франчетти, по собственным словам, в начале 2014 года находился в Крыму, где собрал разведывательную группу «Северный ветер». В дальнейшем участники группы способствовали присоединению Крыма к России. В воскресенье, 12 сентября, Франчетти был задержан в пражском аэропорту по международному ордеру на арест, Украиной.

«У меня информации о разведгруппе "Северный ветер" нет. Более того, если б была, я бы не стал ее давать средствам массовой информации. Я не буду делать ничего, что могло бы оказаться неловким шагом и как-то повредить человеку, который находится в руках чешских правоохранительных органов, которые вроде бы планируют выдачу его на Украину», - заявил Бородай.



Экс-глава Совета министров ДНР выразил надежду, что Чехия и Россия решат возникнувший конфликт дипломатическими средствами.