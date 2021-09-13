«Они сумасшедшие». Бородай оценил требование Украины выдать Франчетти

Бородай выразил сомнения по поводу возможности выдачи россиянина Украине.

Россия не позволит чешским властям выдать Украине активиста Александра Франчетти, который участвовал в событиях «Крымской весны», заявил НСН экс-председатель Совета министров ДНР, руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.

Франчетти, по собственным словам, в начале 2014 года находился в Крыму, где собрал разведывательную группу «Северный ветер». В дальнейшем участники группы способствовали присоединению Крыма к России. В воскресенье, 12 сентября, Франчетти был задержан в пражском аэропорту по международному ордеру на арест, Украиной.

«У меня информации о разведгруппе "Северный ветер" нет. Более того, если б была, я бы не стал ее давать средствам массовой информации. Я не буду делать ничего, что могло бы оказаться неловким шагом и как-то повредить человеку, который находится в руках чешских правоохранительных органов, которые вроде бы планируют выдачу его на Украину», - заявил Бородай.

Экс-глава Совета министров ДНР выразил надежду, что Чехия и Россия решат возникнувший конфликт дипломатическими средствами.

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«Украинские власти - они сумасшедшие. Логику сумасшедших оценивать нормальным людям сложно. Насколько мне известно, он гражданин России, его выдать Украине не должны. Скорее всего, будет ряд взаимных дипломатических демаршей. Я знаю, что с этим человеком уже работают представители МИД Российской Федерации. Я подозреваю, что всё закончится ничем, и это окажется информационной бурей в стакане воды. Возможно, человек будет выдворен, лишен гражданства (у Франчетти есть только вид на жительство Чехии, - прим. НСН), этого я не исключаю, учитывая позицию Чехии по отношению к России. Сильно сомневаюсь, что его выдадут Украине. Но, конечно, неадекватность политических режимов присутствует. Может быть, она передается, является заразной, кто его знает», - подытожил руководитель «Союза добровольцев Донбасса».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил проверить законность задержания.

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ФОТО: Twitter/@PolicieCZ
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