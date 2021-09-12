Глава СК РФ поручил проверить основания задержания в Праге россиянина Франчетти
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение проверить законность оснований задержания в аэропорту Праги россиянина Александра Франчетти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Ранее стало известно о задержании в аэропорту Праги гражданина России Александра Франчетти, поддержавшего «Крымскую весну». В полиции Праги основанием для задержания назвали ордер на арест, выданный Украиной.
Российское посольство в Чехии проверяет сведения о задержании Франчетти.
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