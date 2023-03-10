Грузинский парламент проголосовал против законопроекта об иноагентах

Парламент Грузии во втором чтении проголосовал против законопроекта об иностранных агентах. Трансляцию заседания вели республиканские телеканалы.

СМИ: Протестующие в Грузии требуют отставки правительства

Спикер парламента Шалва Папуашвили сообщил, что против инициативы выступили тридцать пять депутатов, один проголосовал за.

Во вторник грузинский парламент принял законопроект «О прозрачности иностранного влияния». После в Тбилиси начались митинги против инициативы. На фоне протестов власти решили отозвать документ, пишет RT. По регламенту для этого необходимо, чтобы во втором чтении большинство депутатов выступили против законопроекта.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИноагентыЗаконопроектГрузия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры