Грузинский парламент проголосовал против законопроекта об иноагентах

Спикер парламента Шалва Папуашвили сообщил, что против инициативы выступили тридцать пять депутатов, один проголосовал за.

Во вторник грузинский парламент принял законопроект «О прозрачности иностранного влияния». После в Тбилиси начались митинги против инициативы. На фоне протестов власти решили отозвать документ, пишет RT. По регламенту для этого необходимо, чтобы во втором чтении большинство депутатов выступили против законопроекта.

