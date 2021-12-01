В МИД заявили о 125 тысячах солдат и офицеров ВСУ в Донбассе

Как отметила представитель внешнеполитического ведомства, ВСУ наращивают военную силу в регионе и стягивают туда тяжелую технику.

«По некоторым данным, численность группировки войск <...> в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек, а это, если кто не знает, половина всего состава ВСУ», — подчеркнула Захарова.

По словам дипломата, РФ обеспокоена фактическим отказом украинских властей от мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Захарова отметила, что внесенный в Верховную раду законопроект о допуске на Украину иностранных подразделений для совместных учений в 2022 году прямо противоречит Минским соглашениям.

