В МИД заявили о 125 тысячах солдат и офицеров ВСУ в Донбассе

Украина направила в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров украинских Вооруженных сил (ВСУ), или половину личного состава армии. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова: Для решения ситуации в Донбассе есть только путь переговоров

Как отметила представитель внешнеполитического ведомства, ВСУ наращивают военную силу в регионе и стягивают туда тяжелую технику.

«По некоторым данным, численность группировки войск <...> в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек, а это, если кто не знает, половина всего состава ВСУ», — подчеркнула Захарова.

По словам дипломата, РФ обеспокоена фактическим отказом украинских властей от мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Захарова отметила, что внесенный в Верховную раду законопроект о допуске на Украину иностранных подразделений для совместных учений в 2022 году прямо противоречит Минским соглашениям.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУДонбассМария ЗахароваМИД РФ
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