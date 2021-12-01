В МИД заявили о 125 тысячах солдат и офицеров ВСУ в Донбассе
Украина направила в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров украинских Вооруженных сил (ВСУ), или половину личного состава армии. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как отметила представитель внешнеполитического ведомства, ВСУ наращивают военную силу в регионе и стягивают туда тяжелую технику.
«По некоторым данным, численность группировки войск <...> в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек, а это, если кто не знает, половина всего состава ВСУ», — подчеркнула Захарова.
По словам дипломата, РФ обеспокоена фактическим отказом украинских властей от мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Захарова отметила, что внесенный в Верховную раду законопроект о допуске на Украину иностранных подразделений для совместных учений в 2022 году прямо противоречит Минским соглашениям.
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