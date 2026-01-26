Рютте: Европа не сможет обойтись без США

Европа не сможет обойтись без США «никогда», считает генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Об этом он заявил в интервью Financieele Dagblad.

По словам генсека, «история свела вместе» Европу и Соединенные Штаты.

«Американский ядерный зонтик - наша главная гарантия безопасности», - указал Рютте.

Как отметил генсек НАТО, страны Европы направляют очень мало средств на оборону.

Ранее Рютте заявил, что Евросоюз и НАТО едины и могут опираться на «десятилетия дружбы между нашими организациями и между нашими странами», пишет «Свободная пресса».

