«Опасность для всего мира!»: Жену Байдена упрекнули в «недостойном поведении»
Амбиции супруги действующего президента США, уговаривающей Байдена бороться за переизбрание, перестали быть внутренним делом Америки, заявил НСН политолог Эдуард Лозанский.
Если бы супруга Джо Байдена любила его, переживала и хотела уберечь от кризисных ситуаций, она была бы отговорила мужа от переизбрания на пост президента США, заявил в интервью НСН президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.
Джо Байден покинет президентскую гонку, если его ближайшие родственники и друзья примут соответствующее решение, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. При этом телеканал CNN утверждает, что семья Байдена уговаривает его остаться в предвыборной гонке после провального выступления на дебатах. По данным американских источников, решающий голос - у первой леди США Джилл Байден. По словам Лозанского, близкое окружение действующего президента ведет себя некорректно, заботясь только о личных интересах.
«То, что сотрудники Белого дома хотят, чтобы он остался – понятно. Если он уйдет – должна будет уйти вся команда. По словам источников, многие начинают подчищать резюме в поисках новой работы. Демократическая партия должна его выдвинуть, Байден победил на праймериз. Но он сам может сойти с дистанции и уже сделал заявление, что послушает, что скажут на семейном совете. Полагаю, его супруга ведет себя недостойно. Если она действительно любит мужа, видя, в каком он состоянии, должна понимать, что не стоит тащить его в эту гонку. Это колоссальное напряжение - руководить страной, особенно сейчас, когда идут войны. Жена должна оберегать мужа. Сберечь его можно только в том случае, если он достойно уйдет в отставку и предоставит место более молодым», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, источники сообщают, что семейный совет у Байдена запланирован на первую неделю июля, однако уже известно, что не все родственники действующего президента хотят, чтобы он оставил пост.
«Не все в этой коррупционной семье хотят отставки Байдена. Но теперь часто вспоминают, что в Белый дом его привел Энтони Блинкен. Когда всплыла история с ноутбуком сына президента, Хантера Байдена, в котором было огромное количество компромата, Блинкен позвонил исполняющему обязанности директора ЦРУ Майклу Мореллу и попросил представителей спецслужб сказать, что это все операция России и лично Путина. Уже потом сам Морелл признал, что письмо, которое позволило Байдену стать президентом, было фейком. Он пришел в Белый дом незаконно и теперь должен уйти, если думает о стране, а не о сохранении своего положения и незаконно приобретенных богатств. Одно дело, если бы это были внутренние вопросы, но США претендуют на общее лидерство, всем дают указания, потому ситуация представляет опасность для всего мира. Если бы Байден ушел в отставку, возможно, общее напряжение бы снизилось», - подытожил он.
В декабре 2023 года сыну президента США Хантеру Байдену предъявили обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов в период с 2016 по 2020 год. В июне 2024 года суд присяжных в штате Делавэр признал его виновным по трем федеральным обвинениям в незаконном хранении оружия, напоминает «Радиоточка НСН».
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