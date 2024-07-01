Как добавил собеседник НСН, источники сообщают, что семейный совет у Байдена запланирован на первую неделю июля, однако уже известно, что не все родственники действующего президента хотят, чтобы он оставил пост.

«Не все в этой коррупционной семье хотят отставки Байдена. Но теперь часто вспоминают, что в Белый дом его привел Энтони Блинкен. Когда всплыла история с ноутбуком сына президента, Хантера Байдена, в котором было огромное количество компромата, Блинкен позвонил исполняющему обязанности директора ЦРУ Майклу Мореллу и попросил представителей спецслужб сказать, что это все операция России и лично Путина. Уже потом сам Морелл признал, что письмо, которое позволило Байдену стать президентом, было фейком. Он пришел в Белый дом незаконно и теперь должен уйти, если думает о стране, а не о сохранении своего положения и незаконно приобретенных богатств. Одно дело, если бы это были внутренние вопросы, но США претендуют на общее лидерство, всем дают указания, потому ситуация представляет опасность для всего мира. Если бы Байден ушел в отставку, возможно, общее напряжение бы снизилось», - подытожил он.

В декабре 2023 года сыну президента США Хантеру Байдену предъявили обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов в период с 2016 по 2020 год. В июне 2024 года суд присяжных в штате Делавэр признал его виновным по трем федеральным обвинениям в незаконном хранении оружия, напоминает «Радиоточка НСН».

