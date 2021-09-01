CМИ: премьер-министр Японии не поехал на ВЭФ из-за отсутствия приглашения от РФ
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что был готов лично посетить VI Восточный экономический форум (ВЭФ), однако не получил приглашения от России, сообщает агентство Kyodo.
Восточный экономический форум пройдёт на острове Русский во Владивостоке. Ожидается, что мероприятие, которое стартует 2 сентября, посетят около четырёх тысяч участников.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин, в рамках рабочей поездки во Владивосток, примет участие в презентации проектов развития Дальнего Востока на площадке ВЭФ.
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