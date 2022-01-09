Омбудсмен подтвердила гибель трех детей в Казахстане из-за беспорядков
Уполномоченная по правам ребенка Казахстана Аружан Саин заявила о гибели трех несовершеннолетних. Об этом сообщает телеканал «Хабар 24».
Во время беспорядков в республике погибли трое детей - два подростка – 11 и 15 лет и 4-летняя девочка.
Уточняется, что 7 января в Алма-Ате во время обстрела автомобиля погибла четырёхлетняя девочка. Также убили 11-летнего мальчика, когда он гулял с родителями. Также был тяжело ранен 15-летний подросток во время поездки с отцом на автомобиле.
Ранее сообщалось о двух погибших детях в Казахстане.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги против повышения цен на сжиженный газ в два раза. Протесты перекинулись на другие города, в том числе на Алма-Ату. Начались беспорядки. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января, было объявлено о начале контртеррористической операции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+16 246 / сут.
Умерли
316 тыс.+763 / сут.
Выздоровели
9,7 млн+20 751 / сут.
- Омбудсмен подтвердила гибель трех детей в Казахстане из-за беспорядков
- Шойгу предупредил об информационной войне на всех фронтах
- Депутат Госдумы Щапов: Повысить до 50% НДФЛ для сверхдоходов
- Путин победил? Политики спорят о переговорах России и США по безопасности
- СМИ: Названа предварительная дата проведения видеоконференции ОДКБ
- В России за минувшие сутки выявлено 16 246 новых фактов заражения COVID-19
- Минобороны: Российские миротворцы приступили к тренировкам в Алма-Ате
- Россия фиксировала неоднократные попытки вмешательства извне в дела Казахстана
- Пресс-секретарь: Назарбаев сам передал пост председателя Совбеза Токаеву
- Рябков: Россия не пойдет на уступки в переговорах с США по гарантиям безопасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru