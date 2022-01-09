Омбудсмен подтвердила гибель трех детей в Казахстане из-за беспорядков

Во время беспорядков в республике погибли трое детей - два подростка – 11 и 15 лет и 4-летняя девочка.

Уточняется, что 7 января в Алма-Ате во время обстрела автомобиля погибла четырёхлетняя девочка. Также убили 11-летнего мальчика, когда он гулял с родителями. Также был тяжело ранен 15-летний подросток во время поездки с отцом на автомобиле.

Ранее сообщалось о двух погибших детях в Казахстане.



Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги против повышения цен на сжиженный газ в два раза. Протесты перекинулись на другие города, в том числе на Алма-Ату. Начались беспорядки. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января, было объявлено о начале контртеррористической операции.