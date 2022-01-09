Минобороны: Продолжается переброска сил ОДКБ в Казахстан
Переброска основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ осуществляется самолетами военно-транспортной авиации. С российских аэродромов миротворцев доставляют на аэродромы «Алматы» и «Жетыген» Республики Казахстан, сообщает Минобороны России.
Подразделения Воздушно-десантных войск из состава российского миротворческого контингента миротворческих сил ОДКБ приступили к охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов социальной инфраструктуры.
В переброске миротворцев в Казахстан задействована созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124.
По решению Совета коллективной безопасности ОДКБ, для стабилизации и нормализации обстановки направлены в Казахстан направлены подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.
«Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле», - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что от Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.
Ранее экс-премьер ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с НСН заявил, что положение дел в Казахстане расшатывает международную ситуацию, создавая новый очаг напряженности.
«Не думаю, что России придется закрывать свои границы с Казахстаном полностью, но события в республике – это удар в южное подбрюшье нашей страны. С одной стороны – Украина с военной угрозой. Причем, мы помним обещания Турции поддержать там своих «братьев». С другой – Казахстан. Я знаю многих военачальников. Когда ты получаешь на карте «выступ», его хочется срезать. России придется решать эти проблемы в рамках ОДКД или как-то иначе максимально оперативно», - заявил собеседник НСН.
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