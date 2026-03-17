В Казахстане пообещали не притеснять русский язык
Изменения в Конституции Казахстана не угрожают русскоязычному населению, заявил НСН Амиржан Косанов.
Главная цель изменения Конституции в Казахстане — подготовить время для преемника президента страны Касым-Жомарт Токаева, а статусу русского языка ничего не грозит, рассказал бывший кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов в беседе с НСН.
В Казахстане прошел референдум по новой Конституции, которая расширяла президентские полномочия и упраздняла верхнюю палату парламента. При явке в 73% свыше 86% проголосовавших поддержали изменения. Об этом заявил председатель Центральной комиссии референдума республики Нурлан Абдиров. Его слова передает РИА Новости. Косанов объяснил, в чем был смысл реформ, и почему их одобрили.
«Первая причина принятия новой Конституции — оппоненты власти в лице демократических персон и организаций не смогли выступить единым фронтом. Во-вторых, была слишком короткая агитационная кампания. Что такое месяц для такой страны как Казахстан, в которой помещается восемь Франций? За это время очень сложно дойти до каждого избирателя, а у государства есть монополия на агитацию, свои СМИ, телевидение. В-третьих, к Токаеву еще есть определенная доля доверия, а люди ждут позитивных изменений, в первую очередь, в социально-экономической сфере, где бушует инфляция и не появляются новые рабочие места. Мы получили новую Конституцию, усиление полномочий президента. А для чего все это предпринималось? Если это делалось для того, чтобы Токаев мог создать комфортные условия для своего преемника после 2029-го года, то общество может и не простить этот шаг. Но, у него есть шанс в комфортных условиях за следующие три года улучшить жизнь казахстанцев. Если Токаев это сделает, то конституционные реформы будут оправданы в какой-то мере, но, если этого не случится, то мы в результате получим очередное фиаско», — указал политик.
В новой Конституции изменилась формулировка о статусе русского языка. В прошлой версии главного закона было сказано, что русский язык используют «наравне с казахским», в новой — «наряду с казахским». Косанов призвал признать эти перемены.
«Особой паники здесь не должно быть: де-юре и де-факто русский язык занимает свое достойное место в казахстанском обществе. Никаких притеснений на бытовом, государственном и политическом уровне у нас нет. В то же время все обеспокоенные, в том числе и Россия, должны понимать, что Казахстан уже 35 лет как независимое государство. В нем растет численность казахского населения, но ни русский, ни узбекский, ни уйгурский языки не ущемляются. Это реализм независимого Казахстана, и окружающий мир должен это понимать», — объяснил он.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин объяснил в беседе с НСН, кому угрожают изменения в Конституции Казахстана.
