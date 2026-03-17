Главная цель изменения Конституции в Казахстане — подготовить время для преемника президента страны Касым-Жомарт Токаева, а статусу русского языка ничего не грозит, рассказал бывший кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов в беседе с НСН.

В Казахстане прошел референдум по новой Конституции, которая расширяла президентские полномочия и упраздняла верхнюю палату парламента. При явке в 73% свыше 86% проголосовавших поддержали изменения. Об этом заявил председатель Центральной комиссии референдума республики Нурлан Абдиров. Его слова передает РИА Новости. Косанов объяснил, в чем был смысл реформ, и почему их одобрили.