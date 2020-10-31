Олигарх Малофеев заявил, что не собирается избираться в Госдуму

«Нет, не не собираюсь принимать участие в выборах в Государственную думу. Считаю это умалением моей нынешней позиции», - подчеркнул Малофеев на пресс-конференции по итогам шестого съезда «Союза добровольцев Донбасса».

Ранее «Добровольцы Донбасса» заявили, что будут принимать участие в выборах в России всех уровней. Об этом на шестом съезде «Союза добровольцев Донбасса» сказал исполнительный директор организации Андрей Пинчук,н азвав соратников «русскими пассионариями». Также, по его словам, «Добровольцы Донбасса» готовы сотрудничать с партией Захара Прилепина «За правду» и партией «Родина».

