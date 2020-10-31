«Добровольцы Донбасса» пойдут на выборы в России и будут дружить с Прилепиным

Как передает корреспондент НСН, Пинчук заявил, что Союз ведёт переговоры об участии в выборах с разными политическими силами.

«Добровольцы - это русские пассионарии. У нас есть желание реализовываться во внутриполитической повестке. Мы целиком поддерживаем президента страны. Но мы хотим принять участие в действиях российской власти. Важно, чтобы добровольцы принимали активное участие в политической жизни страны. Шли в депутаты разных уровней. Мы не планировали создавать отдельную политическую организацию. Поэтому вели переговоры с различными силами. Прежде всего, с партией “Родина”, с ее руководителем Алексеем Журавлевым. Сегодня он здесь должен был присутствовать. Но на волне поднявшегося хайпа мы решили отложить.

Мы подготовили документ о стратегическом сотрудничестве с партией “Родина"», - сказал Пинчук.

Также, по его словам, добровольцы Донбасса готовы сотрудничать с партией Захара Прилепина «За правду».

Он также огласил некоторые пункты политической программы союза. Среди них запрет для чиновников и депутатов пользоваться услугами зарубежной медицины, запрет для детей чиновников и депутатов работать в органах власти во время исполнения полномочий их родителей, запрет на трудовую иммиграцию. Эти предложения делегатами съезда были приняты единогласно.

Малофеев в свою очередь в приветственном слове к делегатам съезда назвал добровольцев Донбасса «лучшими людьми страны».

Ранее бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН призвал своих соратников на юго-востоке Украины не эксплуатировать тему присоединения Донбасса к России.

«Козак озвучил общую точку зрения. Действительно, в руководстве Российской Федерации никто не рассматривает возможность присоединения Донбасса на данный момент. Пользуясь случаем, я бы обратился ко всем моим товарищам не выступать с такими заявлениями ради дешевого пиара. Мы знаем, что это решение не будет принято. Не надо обманывать исстрадавшихся людей Донбасса ложными надеждами», - сказал Царев.

