В Санкт-Петербурге закрыли доступ к Дворцовой площади перед несогласованной акцией

В Петербурге перед анонсированной в соцсетях незаконной акцией перекрыли Дворцовую площадь, сообщает РИА «Новости».

Усилено патрулирование Невского проспекта. К арке Главного штаба стянули спецтехнику, пишет Газета.ru.

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Общественный транспорт на время прекратил движение по Невскому проспекту, невозможно проехать через площадь Восстания, а также по Дворцовому и Троицкому и Благовещенскому мостам. Часть маршрутов автобусов и троллейбусов изменили.

Напомним, в Москве и Санкт-Петербурге в минувшие выходные прошли самые многочисленные акции и задержания сторонников оппозиционера Алексея Навального, которого взяли под арест за многократные нарушения испытательного срока по уголовному делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании вынес решение о заключении Навального под стражу до 15 февраля.

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ФОТО: pxhere.com
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