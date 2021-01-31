В Санкт-Петербурге закрыли доступ к Дворцовой площади перед несогласованной акцией
В Петербурге перед анонсированной в соцсетях незаконной акцией перекрыли Дворцовую площадь, сообщает РИА «Новости».
Усилено патрулирование Невского проспекта. К арке Главного штаба стянули спецтехнику, пишет Газета.ru.
Общественный транспорт на время прекратил движение по Невскому проспекту, невозможно проехать через площадь Восстания, а также по Дворцовому и Троицкому и Благовещенскому мостам. Часть маршрутов автобусов и троллейбусов изменили.
Напомним, в Москве и Санкт-Петербурге в минувшие выходные прошли самые многочисленные акции и задержания сторонников оппозиционера Алексея Навального, которого взяли под арест за многократные нарушения испытательного срока по уголовному делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании вынес решение о заключении Навального под стражу до 15 февраля.
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