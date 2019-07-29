Окружение Зеленского выступило против «Московии»

Как отмечает депутат, предложение является «калькой» инициатив таких «неудачников», как экс-президента Украины Петра Порошенко, пишет Life.ru. По словам Бужанского, в случае, если граждане Украины рассчитывают на серьезное отношение к себе, то им, в свою очередь, необходимо соответствовать такой высокой планке, уточняет РЕН ТВ.

Не вызвало восхищение депутата и решение бывшего украинского главы Петра Порошенко праздновать «День освобождения от Советского Союза». Бужанский заявил, что «все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел». По его словам, пишет Газета.ру, единственным итогом Майдана стала «легализация нацизма», цитируют депутата Известия.

Украина во время президентства Владимира Зеленского вернётся к вопросу о включении в конституцию страны текста о «национальной автономии» в Крыму. Такое заявление в эфире телеканала ATR сделал советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев. В эфире НСН член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что такие заявления команды Зеленского говорят об их дилетантском подходе.

