Около 200 активистов вышли на акцию протеста в Минске
Около 200 активистов, несогласных с итогами президентских выборов в Белоруссии, вышли на акцию протеста на площадь Независимости в Минске. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, среди участников акции в основном женщины, поскольку в последнее время милиция задерживает мужчин, участвующих в митингах. Отмечается, что акция не санкционирована, площадь оцепили сотрудники ОМОН, однако, пока митинг проходит без задержаний.
Как передает агентство, участники акции танцуют, поют и выкрикивают антиправительственные лозунги.
В Белоруссии массовые протесты начались после объявления ЦИКом результатов по президентским выборам. По данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская – около 10%.
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