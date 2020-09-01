Около 200 активистов вышли на акцию протеста в Минске

По данным агентства, среди участников акции в основном женщины, поскольку в последнее время милиция задерживает мужчин, участвующих в митингах. Отмечается, что акция не санкционирована, площадь оцепили сотрудники ОМОН, однако, пока митинг проходит без задержаний.

Как передает агентство, участники акции танцуют, поют и выкрикивают антиправительственные лозунги.

В Белоруссии массовые протесты начались после объявления ЦИКом результатов по президентским выборам. По данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская – около 10%.



