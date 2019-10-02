Около 2 тысяч человек митингуют у администрации президента в Киеве

2 октября 201922:46

Около двух тысяч человек вышли на митинг к зданию администрации президента в Киеве с требованием отказаться от исполнения «формулы Штайнмайера». Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, к президентской администрации участники акции протеста пришли с центральной площади Киева. Отмечается, что среди митингующих представители разных партий, в частности, "Демократична сокыра" ("Демократический топор"), "Европейская солидарность", "Голос" и некоторых националистических организаций.

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Участники акции выдвигают ряд требований, в частности, запрет любых особых правовых режимов, ограничивающих суверенитет страны, а также запрет на освобождение от ответственности «членов незаконных вооруженных формирований, которые совершили тяжкие преступления на территории Украины».

Во вторник, 1 октября, сообщалось о подписании документа, именуемого формулой Штaйнмaйерa. Однако 2 октября в Киеве опровергли подписание.

Напомним, что «формулой Штайнмайера» называется пакт предложений, подготовленный президентом ФРГ Франком Вальтером Штайнмайером. Он предложил предоставить Донбассу особый статус в составе Украины, провести выборы на неподконтрольных Киеву территориях, а также амнистировать ополченцев.

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ФОТО: РИА Новости
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