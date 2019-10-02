Около 2 тысяч человек митингуют у администрации президента в Киеве

Около двух тысяч человек вышли на митинг к зданию администрации президента в Киеве с требованием отказаться от исполнения «формулы Штайнмайера». Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, к президентской администрации участники акции протеста пришли с центральной площади Киева. Отмечается, что среди митингующих представители разных партий, в частности, "Демократична сокыра" ("Демократический топор"), "Европейская солидарность", "Голос" и некоторых националистических организаций.