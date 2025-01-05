Охране президента Южной Кореи разрешили стрелять при попытке его ареста
Охране президента Южной Кореи Юн Сок Еля разрешили применить огнестрельное оружие при попытке его ареста 3 января, рассказали в пресс-службе Демократической партии «Тобуро», которая имеет большинство в парламенте.
«Тогда начальник службы охраны президента Пак Чон Чжун отдал приказ стрелять холостыми, если (сотрудники охраны – ред. НСН) будут проигрывать в давке, и даже применить боевые припасы, если это не поможет», - отметили там.
По данным партии, Управление антикоррупционных расследований прекратило попытку ареста президента именно из-за наличия оружия у охраны. Во фракции добавили, что при повторной фиксации таких угроз в стране должны последовать «немедленные аресты».
Ранее завотделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в интервью НСН рассказал, что Юн Сок Ель с самого начала своего срока стал «хромой уткой». По словам Воронцова, высокие цены и инфляцию в стране связывают именно с его деятельностью, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Охране президента Южной Кореи разрешили стрелять при попытке его ареста
- В аэропортах Ижевска, Перми и Нижнекамска ввели временные ограничения полетов
- Китай вошел в тройку лидеров по поставкам пива в Россию
- Заключенный в США попросил казнить его раньше срока
- В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты
- В ВСУ предупредили, что Украине придется соглашаться на требования Москвы
- Военный вертолет Ми-28 разбился в Воронежской области
- Минобороны: ПВО за ночь уничтожили 61 украинский беспилотник
- СМИ: На Украине озадачены «неограниченным количеством» россиян
- СМИ: Американцы напуганы «таинственным» туманом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru