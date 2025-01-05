По данным партии, Управление антикоррупционных расследований прекратило попытку ареста президента именно из-за наличия оружия у охраны. Во фракции добавили, что при повторной фиксации таких угроз в стране должны последовать «немедленные аресты».

Ранее завотделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в интервью НСН рассказал, что Юн Сок Ель с самого начала своего срока стал «хромой уткой». По словам Воронцова, высокие цены и инфляцию в стране связывают именно с его деятельностью, передает «Радиоточка НСН».

