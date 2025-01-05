Охране президента Южной Кореи разрешили стрелять при попытке его ареста

Охране президента Южной Кореи Юн Сок Еля разрешили применить огнестрельное оружие при попытке его ареста 3 января, рассказали в пресс-службе Демократической партии «Тобуро», которая имеет большинство в парламенте.

«Тогда начальник службы охраны президента Пак Чон Чжун отдал приказ стрелять холостыми, если (сотрудники охраны – ред. НСН) будут проигрывать в давке, и даже применить боевые припасы, если это не поможет», - отметили там.

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По данным партии, Управление антикоррупционных расследований прекратило попытку ареста президента именно из-за наличия оружия у охраны. Во фракции добавили, что при повторной фиксации таких угроз в стране должны последовать «немедленные аресты».

Ранее завотделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в интервью НСН рассказал, что Юн Сок Ель с самого начала своего срока стал «хромой уткой». По словам Воронцова, высокие цены и инфляцию в стране связывают именно с его деятельностью, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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