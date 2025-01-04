Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Южную Корею, Японию и Францию 4-9 января. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента Соединенных Штатов.

Так, в Республике Корея глава американского внешнеполитического ведомства встретится с высокопоставленными чиновниками, обсудит двустороннее сотрудничество и продвижение «свободного, открытого и процветающего» Индо-Тихоокеанского региона. В Японии Блинкен намерен обсудить прогресс в союзнических отношениях Вашингтона и Токио и ряд двусторонних, региональных, международных вопросов.

При этом во Франции госсекретарь планирует обсуждать вызовы в Европе, на Ближнем Востоке «и за их пределами».

Ранее Энтони Блинкен посетил саммит Группы двадцати в Бразилии.

