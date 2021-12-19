«Охота» Вашингтона: Посольство РФ отреагировало на экстрадицию Клюшина в США

«Швейцарской юстицией, к сожалению, были оставлены без внимания аргументы адвокатов о явной политической подоплеке дела, приняты на веру вызывающие сомнения доводы американской стороны и безосновательно отклонен встречный запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Таким образом, вынуждены констатировать, что имеем дело с очередным эпизодом продолжающейся Вашингтоном "охоты" на российских граждан в третьих странах», - заявил Хохлов.

Он обратил внимание на то, что 17 декабря была проигнорирована нота посольства России в Федеральное ведомство юстиции Швейцарии, 16 декабря - обращение адвокатов Клюшина о необходимости приостановки процедуры экстрадиции на время рассмотрения жалобы защитников в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). По словам Хохлова, российское посольство глубоко разочаровано поспешной организацией выдачи российского бизнесмена Вашингтону.

Арест Клюшина произошел 21 марта в Швейцарии по запросу США, которые обвиняют россиянина в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Клюшину принадлежит компания информационных технологий в сфере медиамониторинга «М13». Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США в субботу.

